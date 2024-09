Editorial Infinita | Juan Manuel Astorga y caso de Marcela Cubillos: “Es imperativo que la USS salga a explicar su política de sueldos”

La actual candidata independiente de derecha por Las Condes, Marcela Cubillos Sigall, respondió a las críticas que surgieron en su contra, luego de que una investigación asegurara que mantenía un contrato como docente de la Universidad San Sebastián (USS), donde recibía un sueldo de $17 millones brutos mensuales. De acuerdo con un reportaje de El Mostrador, la información fue revelada por “un alto administrativo” del establecimiento, quien afirmó que a la exministra se le pagó incluso cuando se mudó a vivir a Madrid.

Al respecto, a través de su cuenta de X, Cubillos indicó que “sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura en Las Condes. El año 2020 empecé a trabajar en la USS hasta agosto de este año. En docencia e investigación. Mi marido ejerce un cargo en España, sí. Yo trabajo en Chile. Estuve siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad y publiqué, durante estos años, 3 libros y un cuarto en colaboración con otros académicos”.

Cabe decir que las fuentes consultadas por El Mostrador aseguran que la exsecretaria de Estado “prácticamente no daba clases ni realizaba actividades concretas”, y también cuestionaron que sea una de las profesoras “mejor evaluadas por los estudiantes”.

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga, abordó la polémica que envuelve a la candidata por la alcaldía de Las Condes.

“Si soy una figura política, tengo un auto de 15 millones de pesos y alguien me lo quiere comprar por 150, no me está comprando solo el auto, esa es la sensación que queda, de que se le está pagando a una figura política para mantenerla con un cierto objetivo. Es imperativo que la universidad salga a explicar su política de sueldos (…) es un tema que queda en una cierta nebulosa y queda la sensación de que la excusa de Cubillos, simplemente no alcanza”, indicó Astorga.