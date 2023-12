Cony Stipicic y condonación del CAE: “Sería una locura”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, cifró en unos 10 mil millones de dólares la deuda acumulada del CAE, por lo que apuntó que una eventual ayuda a los morosos del crédito tendría que ser ‘a escala de nuestra realidad’. Sus palabras se condicen con las del secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien aseguró que una condonación total del CAE ‘superaría con creces la capacidad fiscal del país’. El propio líder de las Juventud Socialista, Allan Alvarez Huencho, señaló en entrevista con El Mercurio que la acción no está dentro de las prioridades de la ciudadanía y que sería poco factible ‘perdonar’ la deuda, ya que ‘alguien tiene que pagar’.

En base a esos datos, la conductora de nuestro programa ‘Ahora Es Cuando’, Cony Stipicic, calificó como ‘locura’ la idea de perdonar la deuda total del Crédito Con Aval del Estado. Stipicic apuntó a que no es posible prescindir de más de US$ 10 mil millones para las arcas fiscales, considerando todo lo que se podría hacer con esos fondos y todo lo que se tendría que dejar de hacer si estos no existiesen.

“Hay que cambiarle el nombre: Ya no es una condonación del CAE, es ir en ayuda de algunas personas, ya sea reprogramando deudas o con beneficios sociales”, señaló Cony Stipicic.

A su vez, recordando que condonar el CAE significaría un 4% del total del PIB, nuestra conductora señaló que la idea “sería una locura. Una locura equivalente al profundo error histórico de la gratuidad instalado en el gobierno de Michelle Bachelet”.