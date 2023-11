El análisis de Juan Manuel Astorga de los resultados de la encuesta CEP

Este lunes se conoció una nueva edición de la encuesta elaborada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en su estudio de Opinión Pública N°90, que se realizó entre el 24 de septiembre y 2 de noviembre. Una de las principales conclusiones de esta, es el alto nivel de personas que aún no saben qué votarán el próximo 17 de diciembre.

El sondeo concluyó que el 53% dice que no tiene claro su voto en el próximo plebiscito constitucional, mientras que un 9% no sabe o no contesta. Mientras, el 30% está por la opción “En contra” al texto constitucional y el 8% por el “A favor”.

Sobre la evaluación al gobierno del Presidente Gabriel Boric, independiente de la posición política un 26% aprueba cómo está conduciendo al país y un 61% desaprueba su gestión. En esa línea, un 8% no aprueba ni desaprueba su gestión.

En el editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga analizó las conclusiones entregadas por el Centro de Estudios Públicos en lo que es conocida como la madre de todas las encuestas, y la que probablemente trae más conclusiones y deja más para el análisis.