Editoriales Cony Stipicic sobre funeral narco: “Las autoridades debieron hacerse cargo con anticipación” Luego de que al menos 15 colegios, jardines infantiles y una universidad suspendieran sus clases para este martes en la comuna de Valparaíso, por el miedo que presenta el narco funeral del “Ñaju”, sujeto que murió baleado la semana pasada frente a un establecimiento educacional. En su editorial en ‘Ahora es cuando’, Cony Stipicic analizó este acontecimiento que se ha convertido en un problema nacional, planteando la interrogante de “por qué no nos anticipamos si sabíamos que se iba a hacer un funeral narco”, añadiendo que este funeral estaba avisado hace tiempo, por lo que las autoridades debieron hacerse cargo con anticipación de este tema. Tras esto último agregó que los dichos del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fueron para ‘meter la pata’, puesto que sus declaraciones no fueron alineadas con la de la ministra del Interior, Carolina Tohá. De esta forma indicó que: “Hace mucho rato que la gente que vive en poblaciones están pidiendo a gritos soluciones sobre los narco funerales”, sosteniendo que esto es solo una arista de todos los apoyos que necesitan.

