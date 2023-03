Juan Manuel Astorga y el retiro de fondos de las AFP: “La gente tiene la sensación de que la inflación no es por culpa de los retiros, si no por los abusos”

Tras los recientes dichos de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el de Hacienda, Mario Marcel, donde se manifestaron en contra del proyecto de ley de autopréstamos, que será discutido durante la jornada de este martes en la Cámara Baja.

En su editorial en ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic analizaron los diversos proyectos de ley que proponen desde el Ejecutivo, donde se refirieron al futuro que pueden tener propuestas como las de la condenación del CAE, Reforma Tributaria y la jornada de 40 horas laborales.

Tras esto último señalaron que: “El gobierno no puede cantar victoria sobre algo que probablemente se rechace (…) si el gobierno lo propone, el gobierno no lo puede rechazar”, esto último haciendo referencia al proyecto de retiro de fondos de pensiones, impulsado por la diputada Pamela Jiles y que en su momento, los miembros del actual gobierno apoyaron.

Respecto a un posible sexto retiro de las AFP, indicaron que: “La gente tiene la sensación que la inflación ya no es por culpa de los retiros, si no por los abusos (…) existe la sensación de que le están pasando gato por liebre”, agregando que el gobierno no ha encontrado la forma de darle una vuelta a este asunto.