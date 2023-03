Editoriales Juan Manuel Astorga y Boric tras cambio de gabinete: “Sigue apostando por figuras que no le entregan respaldo en la aprobación” Tras el último cambio de gabinete producido en el gobierno, donde el presidente, Gabriel Boric, decidió cambiar a cinco de sus ministros y 15 subsecretarios de diversas carteras, a vísperas de conmemorar un año desde que asumió en La Moneda. En su editorial en ‘Ahora es Cuando’, Juan Manuel Astorga analizó este acontecimiento y cómo queda parado el Ejecutivo, una vez realizado este cambio, especificando que ‘se aplicó una retroexcavadora en Cancillería’, agregando que: “Cuesta entender porque sigue apostando por figuras que no le entreguen respaldo en la aprobación”. De esa forma, sostuvo que “al gobierno le falta encontrar su relato, hay muchas cosas que creía y ya no creen (…) no ha logrado sacar proyectos importantes como el de educación” Escucha su análisis completo:

