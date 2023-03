Juan Manuel Astorga sobre Irina Karamanos: “Decir que el triunfo del rechazo se debió solo a una campaña del terror, es insultar al 61%”

El conductor de ‘Ahora es Cuando’, Juan Manuel Astorga, se refirió a la polémica situación tras los dichos de Irina Karamanos, pareja del presidente.

En su editorial en ‘Ahora es Cuando’, Astorga abordó las palabras de la ex primera dama en el encuentro Internacional Feminista en España. En la cumbre europea, la ex coordinadora sociocultural de La Moneda, afirmó que “El riesgo de la ultraderecha y de sus características antidemocráticas nos lleva a activarnos como feministas, pero ya no solamente como reacción, sino que organización y acuerpamiento. Porque no es solamente la violencia política la que afecta, sino que afecta a la población. Las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos grupos. La no propuesta, el permanente levantamiento de barreras para seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes es algo que en Chile generó el éxito del Rechazo en el plebiscito. Es decir, una campaña del terror”.

En ese sentido, Astorga si bien concuerda con las palabras del presidente Gabriel Boric, que dijo que Karamanos tiene el derecho a emitir las opiniones que desee, igualmente afirma que “tiene que recordar que no se puede desacoplar de La Moneda, porque en algún momento formó parte del gobierno”.

Asimismo, argumentó que “decir que el triunfo del rechazo se debió solo a una campaña del terror, es insultar al 61%“.

