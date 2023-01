Juan Manuel Astorga sobre la crisis de las Isapres: “El gobierno tiene apunto de explotar una bomba que puede ser más dañina que otros de los problemas que están aquejando a nuestra sociedad”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oWCmigdqQy","duration":"00:08:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/02452c4072bb47ffd5b632576313901b.mp4"}]}

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó la crisis de las Isapres, la compleja situación que atraviesan las aseguradoras y el gran problema que podría significar para nuestra sociedad que el sistema privado colapse, dejando a la deriva a miles de usuarios.

El conductor de ‘Quién lo Diría’, cuestionó por qué el gobierno está paralizado. “La pregunta es si esa paralización es porque no tienen muy claro cómo abordar el problema, o porque hay un sector del gobierno que cree que al no hacer nada se va a lograr la caída del sistema privado y así hacer la reforma que no pudieron conseguir con la Nueva Constitución”, señaló.

“El gobierno tiene una reforma al sistema de salud, es sabido, que busca crear un sistema único de salud, pero ponerla en práctica a costa de la quiebra de las Isapres, sería no solo una irresponsabilidad, es un suicidio”, afirmó Astorga, agregando que el gobierno “tiene una obligación con esos 3,3 millones de ciudadanos que están en Isapre y tiene que buscar un equilibrio entre cumplir el fallo, dar certeza y dar las condiciones para una reforma profunda”.

Revisa la editorial completa de Juan Manuel Astorga en ‘Quién lo Diría’