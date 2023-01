Editoriales Juan Manuel Astorga: “Son los populismos, los neofascismos, las autocracias, las que hoy amenazan al sistema democrático” {"multiple":false,"videos":[{"key":"oWAYMqI5iZ","duration":"00:05:38","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/f3499f683ad4ea6a7a326630aea4bc08.mp4"}]} En su Editorial Infinita de este viernes, Juan Manuel Astorga repasó la última semana y la situación de las distintas democracias de Latinoamérica. Desde el intento de bolsonaristas para tomarse los poderes del Estado en Brasil, hasta la inestable situación en países como Bolivia y Perú, el conductor señaló que “la gobernabilidad es el principal problema que tiene hoy una parte importante del mundo”. Así, apuntó hacia “los populismos, los neofascismos y las autocracias” como las que amenazan el sistema democrático y las gobernanzas como las conocemos. Revisa la editorial completa de Juan Manuel Astorga en ‘Quién Lo Diría’

