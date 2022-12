Editoriales Juan Manuel Astorga por el regreso de la Concertación a la primera línea política este 2022: “Dejaron un legado mucho más importante que los famosos 30 años” {"multiple":false,"videos":[{"key":"yfSyrFeyt7w","duration":"00:07:25","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/75373a86c335a7b1704097ddfb63bafe.mp4"}]} Juan Manuel Astorga se refirió a figuras políticas importantes que marcaron este 2022. Entre ellas, destacó el regreso de la ex Concertación a la primera línea política, con Carolina Tohá encabezando el ministerio del Interior y la Seguridad Pública después del breve paso de Izkia Siches por la cartera. Haciendo énfasis también en otros personajes, como el subsecretario Manuel Monsalve, se refirió al legado de la Concertación, pasando por los 30 años y su experiencia de conducción política. Revive la editorial de Juan Manuel Astorga en ‘Quién lo diría‘.

