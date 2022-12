Editoriales Juan Manuel Astorga y Fiscalía Nacional: “No ha existido transparencia ni responsabilidad y ya van 82 días” Juan Manuel Astorga se refirió a la designación del Fiscal Nacional y lo engorroso que ha sido este proceso en el Senado. La última semana para el gobierno ha vuelto a ser complicada en temas de agenda. En plena discusión de auto préstamo, la polémica por el reajuste de los sueldos para el sector público y la discusión sobre el IVA para 2023, otro dolor de cabeza se sumó: la Fiscalía Nacional. Es el segundo rechazo del Senado a un candidato (en este caso candidata) que propone el Ejecutivo en este periodo y la negativa a José Morales, primer candidato del Gobierno, fue la primera vez en la historia que un candidato a Fiscal fue rechazado en la Cámara Alta. Escucha el análisis de Juan Manuel Astorga:

