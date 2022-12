Juan Manuel Astorga: “No es que Carabineros no sepa o no quiera actuar, pero no cuenta con el respaldo y con el apoyo necesario”

En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga se refirió al aumento en el respaldo ciudadano a Carabineros que se ha registrado en las últimas encuestas Cadem. Para nuestro director, el efecto es claramente explicable: “Mientras más crece la sensación de inseguridad, más aumenta el respaldo a Carabineros”.

En su comentario, el conductor de ‘Quién Lo Diría’ recordó los complejos momentos que vivió la institución tras el Estallido Social del 2019, y responsabilizó a la clase política por la creciente sensación de inseguridad que vive la población chilena:

“La ciudadanía sabe que no es que Carabineros no sepa o no quiera actuar, pero no cuenta con el respaldo y con el apoyo necesario. Cuando una sociedad tiene miedo, aspira a que alguien la proteja. Y eso requiere un fortalecimiento de las policías… Pero ojo que también la experiencia internacional sugiere que hay sectores que buscan aprovecharse de estas situaciones para impulsar políticas autoritarias, como lo hemos visto en otros países”.

Revisa su editorial completa.