Juan Manuel Astorga y Qatar 2022: “Si se discrimina a mujeres, homosexuales y quienes beben alcohol, será la campaña más cara y errónea”

El director de Radio Infinita, Juan Manuel Astorga, abordó el ambiente que se vivirá en el cuestionado Mundial de Qatar 2022.

Este domingo a las 13 horas de nuestro país se dará el puntapié inicial a la cita máxima del fútbol mundial. Será el primer mundial en un país del mundo árabe, con una estricta ley regida por el Islam, que es la religión predominante, profesada por el 77,5 % de la población. El país además es gobernado por la familia Al Than, una monarquía absoluta que desde mediados del siglo XIX se encarga de regir los destinos de ese país. El emirato -conformado por algunas de las familias más millonarias del mundo- decide todo en ese país.

¿Cómo se gestó la elección de Qatar como sede del mundial? Esa es una de las grandes dudas que surgen antes del inicio del Mundial. Se habla de pagos millonarios por parte del emirato hacia los principales representantes de las confederaciones del fútbol a nivel mundial. 7,5 millones de dólares habría recibido Michel Platini (el encargado de la UEFA por 2010) para que diera su voto por Qatar. Además, cerca de 1,5 millones de dólares habría sido el pago para el resto de los representantes, a excepción de Julio Grondona, que habría recibido un pago de 10 millones de dólares por su voto.

Será además el mundial más caro de la historia, y por paliza. Brasil 2014 era hasta el momento la edición que más costó, con 14 mil millones de dólares en inversión, además de una cuestionada situación por la muerte de trabajadores encargados de construir los Fan Fest y los estadios. Qatar, tendrá un costo total de 220 mil millones de dólares, 15 veces más de lo que costó organizar la Copa del Mundo de Brasil.

Se ha cuestionado, entre muchas cosas, el costo humano que ha tenido realizar el mundial de Qatar. Según amnistía internacional, cerca de 6.500 trabajadores han fallecido en la construcción de estadios, edificios y Fan Fest para albergar la copa. Un escalofriante promedio de 12 trabajadores por semana.

Además, las restricciones tanto a la libertad de expresión, como a los derechos humanos y sexuales, se han puesto en el centro del debate. Los derechos LGBTQ+ no existen en Qatar, y es más, es sancionado. Las mujeres no pueden practicar deportes y la población no se puede manifestar en favor de los derechos humanos.

Un mundial polémico, que fue analizado por Juan Manuel Astorga en su editorial: