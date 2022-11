Editoriales Juan Manuel Astorga y Reforma de Pensiones: “No podemos volver a discutir esto sin llegar a puerto” En su editorial en ‘Ahora es Cuando’, Juan Manuel Astorga se refirió a la Reforma de Pensiones presentada por el gobierno de Gabriel Boric. “No es solamente una discusión chilena, sino que en gran parte del mundo, especialmente en un momento donde los recursos parecieran no alcanzar”, comenzó diciendo Astorga. Sobre la discusión en torno a la Reforma presentada por el Ejecutivo, el director de Radio Infinita planteó que: “Si hay un sector que ha corrido el cerco sobre lo que debía hacerse con el sistema de pensiones en Chile, ese es Apruebo Dignidad”. Además, el conductor de ‘Ahora es Cuando’ y ‘Quién lo Diría’ apuntó que: “Para que se logre implementar la Reforma Tributaria, habrá que esperar al menos un año más” En ese sentido, deslizó que: “No podemos volver a discutir esto sin llegar a puerto”. Escucha el editorial completo:

