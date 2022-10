Juan Manuel Astorga: “¿Por qué se insiste majaderamente en Karol Cariola para la presidencia de la Cámara?”

En una nueva editorial en Infinita, Juan Manuel Astorga cuestionó lo que percibe como una ‘obsesión’ del Partido Comunista con que Karol Cariola sea la nueva presidenta de la Cámara, un acuerdo previo que ha sido puesto en duda luego de presiones de Chile Vamos para que el PC respalde la gestión de Sergio Micco en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y se retire la querella en su contra.

“En política no puede ocurrir que los acuerdos no se terminen respetando”, sentenció Astorga, asegurando que si los partidos habían pactado que Cariola sucediera a Raúl Soto (PPD) en la presidencia de la Cámara, correspondería que eso sucediera.

Sin embargo, dada la resistencia que ha provocado el nombre de la diputada, Astorga también pregunta “¿Por qupe se insiste majaderamente en Karol Cariola para la presidencia de la Cámara?… Uno se pregunta qué hay detrás, qué tiene programado el Partido Comunista para la Cámara de Diputados”.

De todos modos, Astorga aseguró que no se entiende que haya tanta reticencia a Cariola: “Debo insistir en el primer punto. Si hay un compromiso, no veo por qué no se quiere honrar. Nada ha cambiado radicalmente para decir que las cosas son muy distintas. El PC siempre ha sido el PC, mucho antes de este gobierno”.

