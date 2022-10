Juan Manuel Astorga a 3 años del estallido: “Hoy el país es más pobre, y probablemente, más desigual que antes”.

“No hemos corregido los grados de desigualdad ni hemos avanzado un sólo paso en la modernización del Estado para redistribuir mejor y de manera más eficiente”, apuntó Astorga.

El director de Radio Infinita, Juan Manuel Astorga, se refirió a la situación del país a 3 años del Estallido Social del 18 de octubre de 2019.

En el tercer aniversario del comienzo de las manifestaciones del 18 octubre de 2019, Astorga comenzó planteando en su editorial que: “El balance de cuánto y de qué manera han cambiado las cosas no resulta nada alentador. El deterioro urbano ha sido brutal, lo vemos todos los días quienes transitamos por lugares que fueron vandalizados”.

En ese sentido, ligado con el reciente proceso constituyente, Astorga deslizó que: “La radicalidad que vivimos en las calles, algunos la llevaron a la Convención, y terminó vandalizando el texto mismo que se propuso”.

Y siguió detallando que: “Raya para la suma, en realidad, raya para la resta, pasamos de ser los líderes de Latinoamérica a ser el país que menos crecerá el próximo año”.

Una de las preguntas que gran parte de la ciudadanía se ha planteado es “¿Cuánto tiempo tomará recuperarnos de ese 18 de octubre?” la misma que pregunta el director de Radio Infinita, quien afirma que: “Nadie puede responderlo, todavía estamos en un proceso constituyente que no sabemos como va a seguir y cómo va a terminar tampoco lo sabemos“..

En ese sentido, Astorga argumentó que: “Las demandas ciudadanas siguen estando ahí sobre la mesa y paradojalmente, el gobierno, que tiene que dar respuesta a esas demandas y enarboló las banderas de muchas de ellas, ahora tiene que lidiar con de los problemas que son más abordados por la derecha, que son la delincuencia y la economía”.

“Siguen estando los mismos problemas tres años después, los mismos problemas que llevaron a muchos a las calles. Seguimos teniendo problemas de representatividad de partidos políticos, seguimos teniendo segregación social, seguimos teniendo mala calidad de la educación pública. Fuimos el país de la OCDE con los colegios cerrados por más tiempo”, continuó.

Además, enumeró varios de los problemas que a 3 años del estallido no han sido corregidos. “Seguimos teniendo sectores que no pueden acceder a una salud eficiente y eficaz. Las pensiones no han mejorado, por el contrario, para muchas personas los ahorros se volvieron más escuálidos, por culpa de políticos tentados por el populismo, que permitieron sus retiros. No hemos corregido los grados de desigualdad ni hemos avanzado un sólo paso en la modernización del Estado para redistribuir mejor y de manera más eficiente. Las cifras de problemas de salud mental no han disminuido, más bien, han aumentado. Los episodios de violencia y la sensación de vivir en un país inseguro es algo que se multiplica por día. Hay más narcotráfico y crimen organizado, además de bandas organizadas en las calles”.

Asimismo, citó un importante estudio de Ipsos, que determinó que “no hay otro país en el mundo que Chile que tenga a sus ciudadanos más preocupados de la delincuencia”.

Otro de los problemas planteado en el editorial es que: “Tres años después, nadie se atreve a cambiar las tarifas del metro. Si las sinceráramos no subirían 30, sino que 100 pesos”.

En resumen, Juan Manuel Astorga fue tajante en decir que: “Hoy el país es más pobre y probablemente más desigual que antes. Hoy es más difícil acceder a créditos con las tasas altas que existen, por lo que comprar una casa es mucho más difícil. Hasta ahí llega el sueño de la casa propia. Seguimos sin un pacto social y ahora con fatiga constitucional”.

Finalmente, dijo que: “Chile despertó, es cierto, y despertó dejándonos claro con el abultado triunfo del rechazo que ese Chile despierto no quiere que se destruya el modelo, sino que se corrija. No se quiere cambiar las bases fundamentales del país. Como lo dijo Carlos Peña, Chile está convertido en un desastre. Yo no se cómo no lo entienden”, cerró.