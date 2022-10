Juan Manuel Astorga y el gobierno ad portas del 18-O: “Cuando estigmatizas el orden público y luego tienes que conducirlo, definitivamente tienes una dificultad”

En su editorial en ‘Quién lo Diría’, Juan Manuel Astorga se refirió a un nuevo aniversario de Estallido Social del 18 de octubre.

“El desafío puesto sobre la mesa para el actual gobierno, que tiene a muchos quienes incluso llamaron a las masas a movilizarse, tienen la obligación de garantizar el orden público, en un contexto muy complejo, con tuits antiguos de quienes ostentan cargos públicos, que incluso insultaban a Carabineros”, afirmó Astorga.

Sobre esto último, el director de Radio Infinita deslizó que: “Es claro que Carabineros va actuar menos o más profesionalmente si le piden o no perdon por los tuits, en eso no no hay que perderse ni un solo segundo”.

Asimismo, planteó que: “Hubo quienes validaron de alguna manera la violencia que se ejerció hace algunos años. Karol Cariola llegó incluso a nunca condenar o validar el famoso ‘el que baila pasa'”.

En esa línea, el periodista fue tajante en su crítica al actual gobierno de Gabriel Boric. “Cuando se estigmatiza el orden público de la manera en que se hizo y luego tienes que conducirlo, definitivamente tienes una dificultad”.

Finalmente, argumentó que: “Con la vara de lo que se va a medir mañana, se podrá ver si es que el cambio en el discurso del presidente Boric tiene algún grado de credibilidad, o si se terminó pagando el pecado de guardar silencio sobre lo que hace 3 años ocurría y hoy cuando están en el poder, te toca enfrentar lo mismo que a Piñera”, cerró.