Juan Manuel Astorga al gobierno: “No es opcional respaldar a las fuerzas del orden según tu ideología”

Tras conocerse la propuesta de un nuevo mecanismo con el que el gobierno buscará reemplazar al concepto de ‘Estado de Excepción’, nuestro director Juan Manuel Astorga volvió a reflexionar sobre la relación entre el Ejecutivo y el orden y la seguridad.

Sobre esto declaró que: “Hay una parte de este gobierno al que la presencia militar no solo no les gusta, sino que les carga“, y además criticó que La Moneda sigue sin presentar planes concretos para enfrentar las crisis de violencia que se viven en múltiples puntos de nuestro país:

“¿Qué está planeando el gobierno de fondo para la crisis en la Macrozona Sur? ¿Cuándo irá el presidente a la zona?No tienen propuesta alternativa para enfrentar el problema de la violencia”.

Juan Manuel Astorga también hizo énfasis en los actos de violencia contra Carabineros que hemos conocido en los últimos meses, incluyendo la reciente muerte del sargento segundo Carlos Retamal, fallecido tras ser agredido durante una fiscalización en San Antonio: “Ya han muerto este año 6 carabineros en actos de servicio”.

Si bien el presupuesto 2023 contempla un aumento en la inversión en las fuerzas del orden, Astorga argumenta que falta respaldo político:

“Es cierto que en el proyecto de ley de presupuesto se va a invertir más en seguridad, aumentando en un 4,4% respecto al 2022… Pero no están claros cuáles son los planes, no hemos visto proyectos de ley. No son solo recursos lo que necesitan las fuerzas del orden, es respaldo político”.

