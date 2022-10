Editoriales Juan Manuel Astorga: “No hay argumento de peso para seguir dilatando el TPP-11” En una nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga sentenció que “no hay explicación” para entender por qué el Senado ha seguido dilatando la firma del tratado conocido como TPP-11. Para nuestro director, firmar el tratado no solo es útil, sino que absolutamente necesario en un contexto económico complejo, en donde Chile es el único país del continente, junto con Haití, que proyecta crecimiento negativo para el año 2023. “Los logros económicos de las últimas décadas no habrían sido posible sin este tipo de acuerdos”, sentencia Astorga, asegurando que la imagen de Chile frente a nuestros socios comerciales ya ha sido dañada, y que es inentendible que, considerando todos los beneficios que traería el TPP-11 a la economía nacional, que haya sido tan difícil aprobarlo en el Congreso. Revisa su comentario completo.

