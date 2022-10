Editoriales Cony Stipicic y presupuesto 2023: “En seguridad no sólo basta con recursos, debe haber buenas gestión y buenas decisiones” La conductora de ‘Ahora es Cuando’ se refirió a la presentación del presupuesto para el año 2023 por parte del presidente Gabriel Boric la noche de este jueves en cadena nacional. Respecto de las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien adelantó la cifra en que iba a crecer el presupuesto, Stipicic planteó que: “El presidente del Partido Comunista no debió responder cuando le preguntaron por el detalle que iba a tener el presupuesto. Ni el ministro de Hacienda se atrevió a tanto. Eso no se hace, es una cifra que se guarda”. Sobre la delincuencia, tema clave en la agenda presupuestaria del próximo año, la periodista de Radio Infinita deslizó que: “En seguridad hay una prioridad ciudadana, y no sólo deben haber más recursos si no que buena gestión y buenas decisiones”. En relación con la situación política del gobierno tras el cambio de mando, la periodista de Infinita indicó que: “Este gobierno está compuesto por quienes nunca estuvieron de este lado del mesón, pero si hay quienes tienen experiencias previas en gobierno. Uno esperaría que así como el presidente ha cedido terreno a quienes tuvieron experiencia de gobierno, también haya un aprendizaje para tomar decisiones de aquí en adelante”. Escucha su editorial completa:

