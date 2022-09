Gonzalo Fouillioux apunta a los dirigentes de la UC: “Es fácil ahora decir que se tocó fondo si antes presentaron el recurso”

El periodista de Radio Infinita, Gonzalo Fouillioux, se refirió a la situación tras el Clásico Universitario que se vivió en Valparaíso.

Tras las reacciones luego de la violencia vivida en el Estadio Elías Figueroa, Fouillioux apuntó a los dirigentes de Católica. “Hay cosas que no me alcanzan. Acá hay un diagnóstico que debe ser profundo. No me alcanza con que digan que estamos pasando un pésimo momento a nivel país y que hagan énfasis en el problema de violencia que se está viviendo, y sólo decir que el fútbol está secuestrado por las barras”.

En ese sentido, el periodista de Infinita llamó a que: “El fútbol se debe poner a trabajar de una vez por todas en conjunto con las autoridades”.

Además, aprovechó de criticar la acción de la UC antes del encuentro. “Debemos analizar también la superficie, que es la Universidad Católica, quien organiza el evento. Si uno va al año calendario, se han registrado por lo menos 7 u 8 hechos de violencia. Con 7 u 8 comportamientos malos de su club, los dirigentes igual fueron a presentar un recurso de no innovar, donde incluso votó un dirigente del club”,

“Me llama la atención que se deje tan en segundo plano al club que organizó el evento. Es muy fácil como dirigente de la UC decir que se tocó fondo y que se necesita al gobierno. Lógico que sí, pero este supuesto gesto de la UC que ahora tendrá el club con no seguir con la orden de no innovar, ¿no debió ser antes?”, apuntó.

Escucha su comentario completo: