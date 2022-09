Juan Manuel Astorga: “En Chile Vamos dicen que también se rechazó el programa del gobierno, y eso no es verdad”

En su nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga criticó la ambivalencia con la que la centroderecha se ha referido a la continuidad del proceso constitucional tras el triunfo del Rechazo. En su reflexión en Ahora Es Cuando, nuestro conductor apuntó a las divisiones internas que ha mostrado el bloque desde el plebiscito de salida:

“Hay menos consenso de lo que mostraban quienes se inclinaban por el Rechazo hasta el plebiscito”, sentenció.

Astorga fue enfático en que sería un error que la derecha tomara el resultado del plebiscito como un triunfo personal, y que más bien deberían pensar todo lo contrario:

“Esto pone a la derecha en su peor momento. Esto no es un triunfo para nadie… Para que ocurriera ese triunfo, la derecha tuvo que retroceder, y dejar que actores de la sociedad civil y la centroizquierda por el Rechazo dieran la cara, porque si ellos daban la cara, tenían el temor de que ganara el Apruebo”.

Además, recordó los compromisos de la centroderecha antes del plebiscito para, efectivamente, avanzar en un nuevo texto:

“Hay un compromiso, con una carta firmada por los partidos de Chile Vamos, con 10 cambios que debiese tener el nuevo texto constituyente… No podemos seguir dilatando esta conversación”.

Juan Manuel Astorga también fue especialmente crítico con respecto a los dirigentes de Chile Vamos que han pretendido que el resultado del plebiscito les da facultades para condicionar el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric:

“Lo que no puede ocurrir en la derecha es pretender pedirle al gobierno que modere su programa. Un dirigente de Chile Vamos aseguró que la gente también rechazó el programa de Gabriel Boric, y eso no es verdad… Con ese programa de gobierno fue electo Gabriel Boric, y la derecha no puede desconocer eso”.

Finalmente, sentenció que le corresponde a la centroderecha mostrar convicciones sobre efectivamente avanzar en un nuevo proceso constituyente, ya que no se puede estar simplemente en contra de otras propuestas:

“La derecha no puede volverse a equivocar: Estuvieron por el Rechazo en el plebiscito de entrada, estuvieron por el Rechazo en el plebiscito de salida. No pueden seguir dilatando este proceso”.