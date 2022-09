Juan Manuel Astorga: “La lógica de que no fueron 30 pesos, si no que 30 años quedó enterrada ayer”

“La ciudadanía no ninguneó a los 30 años, dándole la razón por ejemplo a Ricardo Lagos”, apuntó Astorga.

Juan Manuel Astorga, director de Radio Infinita se refirió al triunfo del ‘Rechazo’ en el plebiscito de salida de este domingo.

“No solamente en todas las regiones del país se impuso el rechazo, sino que sólo en 8n comunas el apruebo ganar, frente a las 338 comunas donde el rechazo se impuso. Es macizo y categórico, no puede haber una doble interpretación de este resultado”, detalló Astorga.

Sobre el cambio de gabinete que anunció el presidente de la República ayer en su discurso tras el triunfo del rechazo, Astorga expresó que: “La pregunta ahora es qué tan profundo será el ajuste ministerial del presidente Boric y qué tanto recoge el presidente el sentir de la ciudadanía. El gobierno debe entender que las figuras que ingresarán al gabinete tendrán que tener claro que la izquierda llamada más radical fue el gran derrotado. Si alguien no lee que ellos son los grandes derrotados es que simplemente les tienen demasiado cariño”.

En esa línea, además agregó que: “El cambio de gabinete del gobierno nos dirá mucho de lo que el presidente pretende y lo que vendrá de aquí adelante. Esta es una lección muy valiosa para el presidente Boric. Es jefe de gobierno y tiene que sacar adelante a sus programas, sus reformas y sus ideas. Pero también es jefe de estado, y como tal, debe dar garantías a todos los sectores y no sólo a una posición. Es probable que el presidente haya sentido que no tenía otra opción que jugársela por el apruebo. Una derrota sin ese apoyo, habría terminado en que lo apuntaran con el dedo”.

Respecto del análisis tras los comicios, especialmente el que debe hacer la oposición, el director de Infinita expresó que: “Además de entender el por qué ganó el rechazo, habrá que mirar a la centro derecha y la derecha. La centroderecha está puesta hoy en el desafío más importante de su historia. Votaron e hicieron campaña por el rechazo en ambos plebiscitos, pero comprometió en el camino transformaciones muy importantes, ahora no pueden empezar a dilatar el proceso y comenzar a reflexionar, porque se supone que tienen claro lo que les gusta y lo que no de un texto constitucional. La derecha ahora deberá demostrar sus credenciales democráticas al momento de discutir una nueva constitución”.



Además, hizo hincapié en una importante frase. “La lógica de que no fueron 30 pesos, si no que 30 años quedó enterrada ayer. La ciudadanía no ninguneó a los 30 años, dándole la razón por ejemplo a Ricardo Lagos”.

En esa línea, llamó a ser consecuentes con las palabras que se emiten. “No se puede valorar la sensatez, la voz del pueblo, sólo cuando el voto te acompaña, y luego tratar como estúpido al elector porque cree que le metieron el dedo en la boca, se compró las fake news y que los medios de comunicación los manipularon. Con un resultado tan claro y categórico, lo que hay que hacer es asumir la derrota, levantarse y mirar hacia donde se quiere seguir caminando, leyendo lo que dijo la ciudadanía”.

“Insistir en la torpeza de que el plebiscito se perdió por la campaña de la derecha, por las fake news, por culpa de los empresarios o de los medios, es no insultarnos a nosotros, es insultar a la ciudadanía que se supone quieres ayudar y cuya calidad de vida quieres mejorar”, cerró.