Juan Manuel Astorga: “El mayor desafío de Boric será corregir esta crisis que afecta a su gabinete y al Apruebo”

El director de Radio Infinita, Juan Manuel Astorga se refirió a la crisis que atraviesa el gobierno tras la primera baja en el gabinete.

“Antes de todo lo que se desató el día de ayer, las posibilidades de que la detención de Héctor Llaitul hubiera inclinado la balanza hacia el apruebo se veían bastante nulas“, expresó Astorga, quien además agregó que “el rechazo se puede estar viendo favorecido por el autogol que vivió el gobierno, debido a la salida de Jeanette Vega, a partir de la divulgación de un informe de la PDI de que en Mayo de este año, una asesora directa de la secretaria de estado tomó contacto llamando por teléfono a Llaitul, para que Vega conversara con la ministra“.

Respecto de la renuncia de la ahora exministra de Desarrollo Social, el director de Radio Infinita planteó que: “Es importante saber si Vega habló con Llaitul, y si habló con él, qué le dijo, y saber si alguien más del gobierno lo sabía (…) ¿El diálogo debía incluir a una figura como Héctor Llaitul?”.

Sobre la crisis que vive el Ejecutivo, Juan Manuel Astorga deslizó que: “El gobierno tiene ahora la pelota en su cancha. En estas semanas que quedan antes del plebiscito hay dos elementos: La discusión propiamente tal de cómo se aborda el tema de Héctor Llaitul y al mismo tiempo, la crisis que se desata al interior del Palacio de La Moneda por la poca prolijidad de los ministros. Es importante también ver si los ministros se están mandando sólos o no”.

Finalmente, detalló que: “El impacto de estos hechos sobre el plebiscito son claves. En estas semanas que quedan, no habíamos encontrado elementos virtuosos para que el rechazo o el apruebo de golpe subieran, si no más bien, que los equipos que representan a ambos lados, evitaran algún error para no bajar. El presidente tiene claro que la crisis que viven golpean directamente a su administración y al apruebo. Cómo lo va a corregir será el mayor desafío que deberá enfrentar desde que asumió”, concluyó.