Cony Stipicic: “La oposición no puede acusar de una cocina, cuando sus 10 compromisos no salieron de un puerta a puerta”

Cony Stipicic y Juan Manuel Astorga abordaron las críticas de la oposición hacia el oficialismo por el acuerdo para reformas de la nueva constitución en caso de ganar el apruebo en el Plebiscito de salida del 4 de septiembre.

“El presidente tomó el timón de las conversaciones para los acuerdos, y no sabemos de qué manera “obliga” a los partidos políticos a llegar a un acuerdo, que conocimos ayer”, afirmó Juan Manuel Astorga en el editorial de ‘Ahora es Cuando’.

Además, Astorga agregó que: “Todo venía más o menos bien, pero sin pasar ni dos horas, el Partido Comunista le tiró la cadena al gobierno y al acuerdo. Guillermo Teillier y el alcalde Daniel Jadue, salieron a criticar el acuerdo”.

Asimismo, criticó que : “Lo que más llamó la atención es que ni entre ellos se pusieron de acuerdo para no atacarse cuando presentaron el acuerdo”.

Por su parte, Stipicic planteó que: “La oposición no puede pretender parecer lo que no es en esta pasada. Acusar de una cocina desde la oposición, cuando los 10 compromisos no creo que hayan salido de un puerta a puerta, también salieron de una conversación”, cerró.