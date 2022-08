Juan Manuel Astorga ante eventual triunfo del rechazo: “El PC prefiere morir con las botas puestas que haber movido su posición”

El director de Radio Infinita, Juan Manuel Astorga, se refirió a la situación del Ejecutivo y su coalición de cara al plebiscito de salida.

Sobre las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien este domingo dijo que no sabía “qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”, Astorga fue claro. “El presidente Boric se encuentra con lo que es prácticamente una notificación del presidente del PC de no querer avanzar en transformaciones importantes al respecto”.

Además, enfatizó que: “El Partido Comunista pareciera querer morir con las botas puestas: llegar hasta el final sin tranzar, lo que para varios, si es que no muchos, existe al parecer una convicción de que el plebiscito está perdido, por lo tanto mejor perder sin haberse movido de su posición, que perder habiéndose mostrado más débil y habiendo cedido”.

En esa línea, agregó que: “Pareciera que el Partido Comunista se prepara para enfrentar la derrota, y responsabilizaría de esta manera a los llamados “blandos” del apruebo, más que culpar para quienes hicieron campaña por el rechazo incluso. Si se pierde el plebiscito, para el PC la culpa será de quienes no defendieron al apruebo con todo y no tanto de quienes desde el día 1 estaban con el rechazo. El rechazo dejaría a los comunistas en una posición no tan dañada como los que reconocieron que había que hacerle cambios al texto”.

Finalmente, Astorga argumentó que: “Sabemos que al PC le gusta más la calle, que tiene intenciones de crecer en las municipales, legislativas e incluso, que funciona mejor como oposición al gobierno que como parte de una administración que se encuentra en el poder. Hoy el PC no es que crea que va a ganar el rechazo o que estén seguros. Ante la mínima posibilidad de que eso ocurra, mejor con las botas puestas”.