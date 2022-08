Juan Manuel Astorga por encerronas: “No es a los privados a quienes le corresponde resguardar la seguridad pública, es a la autoridad”

En su nueva Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga se refirió a los hechos de violencia que se han visto recientemente en cuanto a portonazos y, sobre todo, encerronas en las calles del país. Luego de que el subsecretario de Prevención del Delito asegurara que las concesionarias de las autopistas también tienen que poner de su parte para evitar estos delitos, nuestro conductor disparó:

“Estos delitos que ocurren en las calles son un tema de seguridad pública, que no es lo mismo que seguridad vial. Las cámaras de las autopistas están pensadas para lo segundo”.

Ante eso recalcó:

“La obligación de los concesionarios, nos guste o no nos guste, es mantener las autopistas en perfectas condiciones de seguridad vial. No les corresponde a ellos garantizar la seguridad pública. Hay un error de concepto por la autoridad del gobierno”.

De paso, Astorga recalcó que sectores de la izquierda aseguran que a Chile le hizo daño el Estado subsidiario y que el rol del Estado debe ser más protagónico en la vida pública de nuestro país, pero que andar acusando a los privados de no poner de su parte en temas de seguridad pública contradice toda esta visión:

“No se puede ser tan inconsecuente y no querer asumir la responsabilidad que le corresponde al Estado en materia de seguridad y tratar de asignársela a las autopistas”.

Ante eso, hizo un llamado a las autoridades:

“No sirve en un país tener educación pública, gratuita y de calidad si uno no puede ir tranquilo al colegio o llegar seguro a la casa. No sirve tener Sistema Universal de Salud, si no existe seguridad para ir o volver del hospital… El primer deber del Estado debe ser garantizar la seguridad”.