Juan Manuel Astorga: “Hay un grado de desconfianza brutal en este gobierno sobre las Fuerzas Armadas”

En una nueva Editorial Infinita, nuestro director Juan Manuel Astorga reflexionó en ‘Ahora Es Cuando’ sobre el los incidentes ocurridos en Curanilahue el pasado martes, en donde se acusa que las Fuerzas Armadas no respondieron a múltiples hechos de violencia en la zona pese a recibir suficiente información como para hacerlo.

Ante esto, Astorga cree que es necesario que las FFAA aclaren los hechos para evitar ser acusados de insubordinación:

“No es necesario que hagan una declaración política, pero sí pueden explicar por qué no reaccionaron con tantas horas al llamado de una forestal, porque no puede quedar como que las Fuerzas Armadas quisieron hacer un punto y por eso no actuaron”.

Sin embargo, Juan Manuel Astorga criticó la reacción del gobierno ante este hecho, particularmente la del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien dijo que le pediría ‘explicaciones’ a las FFAA:

“Hay que tener mucha personalidad cuando el subsecretario del Interior sale a decir que le pedirá explicaciones a las FFAA, como si respondieran a su cartera. Las FFAA responden al presidente de la República. Está clarito en la Constitución… No está el horno para esos bollos, para seguir sobrecalentando una relación que ya está bastante tensa”.

Ante esto, recordó que el Ejecutivo ya tiene una relación tensa con las fuerzas del orden por múltiples cuestionamientos previos:

“Pareciera haber un grado de desconfianza brutal de este gobierno sobre las Fuerzas Armadas… Cual sea la razón por la que las FFAA no respondieron el día martes, este gobierno debe hacerse cargo que por su Estado de Excepción acotado es que hay un tercio de las fuerzas en la Macrozona Sur, y no pueden estar en todas partes”.

