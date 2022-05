Cony Stipicic por situación en la Macrozona Sur: “Se necesita coraje para tomar decisiones por más que no le gusten a tu sector político”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4CyEAamIY","duration":"00:05:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6d6f5ca8c0558fad7697c1cebe147d36.mp4"}]}

Cony Stipicic, conductora del programa ‘Quién lo Diría’, hizo un llamado al mundo político a hacerse cargo de la situación que se vive en la Macrozona Sur.

Hace un tiempo, cuando la conversación se daba en torno a la pobreza, según detalló Stipicic en su editorial, se comenzaron “a asomar voces de que eso no era suficiente, y de que había que comenzar a tener cuidado con la formación de grupos más radicalizados, acusando a veces a la FARC y grupos guerrilleros que se formaban en la zona”.

En ese sentido, Stipicic planteó que “nunca le hincamos el diente a fondo, y siempre en el último tiempo escuchamos con fuerza que después de lo que hizo Patricio Aylwin durante el primer gobierno de la vuelta de la democracia, lo que hizo Alfredo Moreno en el gobierno de Piñera fue lo último bien valorado”.

Dentro de ese argumento, la conductora valoró el rol que cumplió Alfredo Moreno como ministro de Desarrollo Social. “Se sentó, dialogó, recorrió y diagnosticó, llegando a varias conclusiones, una de ellas, de que no era suficiente con combatir la pobreza, sino que había que avanzar más en las reivindicaciones históricas y preocuparse del orden y seguridad”. Sin embargo criticó el cambio que realizó Piñera en esa ocasión. “Lo sacaron del ministerio, se fue a Obras Públicas, y entonces todo quedó en nada, porque Sebastián Sichel, su reemplazante, no siguió adelante con la misma fuerza que venía Moreno”.

Sobre el actual gobierno, y su manejo de la actual crisis que se vive en La Araucanía, Stipicic afirmó que “las autoridades entrantes pensaron que con su sola llegada, con el hecho de la presencia fuerte de los pueblos originarios en el debate constituyente y con un ambiente favorable a abrirse al reconocimiento de los pueblos originarios, las cosas pensaron que podían cambiar. Pero quedó evidenciado con la visita de la ministra Izkia Siches, de que la buena onda no bastaba”.

Añadió además que: “El gobierno está en una encrucijada y tomó una decisión política de no establecer un Estado de Excepción como lo conocemos, tratando de establecer uno intermedio, no tuvo agua en la piscina, y estableció uno de carácter acotado. Ahora tendrán que tomar una decisión en esa misma línea. No es una decisión fácil, en lo absoluto, pero quedó claro que el Estado de Excepción por sí solo, no basta”.

Respecto del Estado de Excepción que actualmente rige en la Macrozona Sur de Chile, argumentó que ahora el gobierno “debe tomar una decisión política sobre qué hacer con el Estado de Excepción, para poder analizar de otra manera la realidad de las cifras” e instó que “hay que hacer política, atender a las reivindicaciones territoriales históricas y culturales que se vienen pidiendo de distintas maneras, pero que en ningún caso se dan debido a la violencia”.

Finalmente, declaró que. “ahora tendrá que venir un gran acuerdo nacional, una mesa de trabajo transversal, coraje para tomar decisiones por más que no le gusten a tu sector político, porque simplemente se hacen absolutamente necesarias. No nos podemos quedar en el fraseo y decir que la incitación a la violencia de la CAM son solo declaraciones. No podemos seguir hablando del conflicto mapuche y no hacer rápidamente la separación entre eso y la violencia y el terrorismo en la zona. “Hay mucho en juego y el gobierno de Boric se juega en lo que resulte de la solución en la Macrozona Sur”.