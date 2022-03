Editoriales EDITORIAL | Juan Manuel Astorga al gobierno: “A twittear menos y a arremangarse las mangas” En una nueva Editorial Infinita , nuestro director Juan Manuel Astorga se refirió al complejísimo contexto local e internacional que atraviesa nuestro país, uno marcado por la inflación, la pandemia, la migración, la delincuencia y mucho más. Por eso mismo, criticó a la ministra de Bienes Nacionales que tomó su cuenta de Twitter para pedir ‘la refundación de Carabineros’ en medio de una crisis como la que vive Chile. Su llamado es directo: Menos Twitter y más arremangarse las mangas, porque hay harto que hacer.

[{"id_post":46046,"post_title":"Juan Manuel Astorga: “Forzar a un presidente como Boric a participar en un encuentro como Prosur no era una buena idea”","post_link":"\/editoriales\/2021\/12\/28\/juan-manuel-astorga-forzar-a-un-presidente-como-boric-a-participar-en-un-encuentro-como-prosur-no-era-una-buena-idea.html","post_date":"Dic 28 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/10\/juan-manuel-astorga-3-545x306.jpg","tag_principal":"Editoriales"},{"id_post":45057,"post_title":"Juan Manuel Astorga: “Chile Vamos se dispar\u00f3 en los pies transformando a Bachelet en la que puede salvar a Boric”","post_link":"\/editoriales\/2021\/12\/15\/juan-manuel-astorga-bachelet-boric-kast-pinera-chile-vamos.html","post_date":"Dic 15 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/10\/juan-manuel-astorga-3-545x306.jpg","tag_principal":false},{"id_post":44184,"post_title":"Juan Manuel Astorga tras llamado de Parisi a sus votantes: “Uno es due\u00f1o de su voto, no el candidato que no logr\u00f3 pasar a segunda vuelta”","post_link":"\/editoriales\/2021\/11\/29\/juan-manuel-astorga-tras-llamado-de-parisi-a-sus-votantes-uno-es-dueno-de-su-voto-no-el-candidato-que-no-logro-pasar-a-segunda-vuelta.html","post_date":"Nov 29 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/04\/ASTORGA-JUAN-MANUEL-3-461x306.jpg","tag_principal":false}]