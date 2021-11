Juan Manuel Astorga tras llamado de Parisi a sus votantes: “Uno es dueño de su voto, no el candidato que no logró pasar a segunda vuelta”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yfjyfLR7dKE","duration":"00:08:12","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/1cb47a6a1fe4a0f450b01e3a3e23411f.mp4"}]}

Juan Manuel Astorga, director de Radio Infinita, se refirió al desafío que deberán enfrentar Boric y Kast de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre.

Sobre cómo se ve el panorama para ambos candidatos, Astorga detalló que tanto Boric como Kast deberán buscar moderar sus discursos -como se ha visto esta semana- para poder captar más votos.

En la misma línea, expresó la importancia de los votos de Sebastián Sichel y Yasna Provoste respectivamente para José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Además, tocó una tecla fundamental en la carrera presidencial, que son los votos del “Apruebo” y el “Rechazo”, que haciendo el cálculo electoral, se movieron de una manera que no se sospechaba hace algunos meses.

“La moderación indica la lógica por donde los candidatos se arrastrarán”, expresó Juan Manuel Astorga.

También, sobre el voto de los adherentes Franco Parisi, a quienes llamó “parisinos“, dijo que: “Parisi dice que ‘Voten por este’ o ‘Voten por este otro’. Eso vale para los seguidores de Provoste, Sichel, Artes y Franco Parisi, que tiene los seguidores más acérrimos, y que le harían caso a su candidato, no importa lo que resuelvan. Uno es dueño de su sufragio, y no el candidato que no logró pasar a segunda vuelta“, cerró.

Escucha su editorial completa: