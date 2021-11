Juan Manuel Astorga: “Provoste convirtió el cuarto retiro en agenda, no para ayudar a la gente, sino que para conseguir respaldos”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yfbh7J99FOi","duration":"00:07:57","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/19b3f7bde18b4db2235abc9ae63f2e00.mp4"}]}

Juan Manuel Astorga se refirió a las acusaciones de la candidata de Nuevo Pacto Social hacia Carolina Goic, a quien acusó de tener una “agenda propia”.

Luego del rechazo de la senadora Goic (DC) al proyecto del cuarto retiro de fondos en la Sala del Senado, la candidata Provoste deslizó sus críticas contra la congresista de su mismo conglomerado.

“Ayer los votos en la oposición estuvieron mayoritariamente en favor del cuarto retiro, no eran pocos los que habían manifestado dudas, fuimos capaces de establecer una mayoría sólida. Quiero decirlo con harta humildad, tengo talento para eso, pero tampoco me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no piensan en la comunidad”, dijo al respecto Provoste.

Ante esto, Astorga enfatizó su editorial en ‘Ahora es Cuando’ para disparar contra la abanderada de Nuevo Pacto Social.

“¿Qué es esto de decir que no le pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia? ¿Se puede considerar que Carolina Goic tiene agenda propia cuando ni siquiera va a la re elección en el parlamento?”, comenzó.

Fue entonces cuando Astorga preguntó: “¿Quién tiene agenda propia realmente? ¿Carolina Goic o Yasna Provoste?”.

Ante esto, respondió tajantemente que: “Yasna Provoste fue la que convirtió este tema en agenda propia, no por razones de ayuda a la gente, sino que como bandera para conseguir respaldos en la elección presidencial“.

