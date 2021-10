Cony Stipicic a Sebastián Sichel: “La política es sin llorar, aunque de razones”

Cony Stipicic, conductora de “Quién lo Diría” abordó en su comentario editorial, el panorama que vive Sebastián Sichel, tras ser denunciado por financiamiento irregular de la política.

“Fue en 2013 cuando el ministerio público abrió la primera causa para indagar delitos relacionados con el financiamiento de campañas políticas. La primera gran investigación penal fue el caso Penta, a fines de 2014. En ese entonces los imputados fueron Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los políticos implicados fueron varios: el ex senador Jovino Novoa y el ex subsecretario de minería Pablo Wagner entre ellos“, comenzó diciendo Stipicic para dar un contexto de lo que ocurre.

Sobre el rol de las pesqueras en la política, la conductora detalló que: “Decíamos que Corpesca había sido el primer caso y terminó arrastrando al exsenador Jaime Orpis hacia la condena. También supimos el del caso Asipes. Cómo no recordar el caso de Iván Fuentes, que no pudo seguir con su carrera política por lo mismo“, expresó.

Respecto de Sichel, Stipicic comentó que: “Ayer supimos que la candidatura del año 2009 del entonces demócrata cristiano, y el entonces Sebastián Iglesias, recibió 12 aportes por casi 30 millones, 7 de los cuales fueron por medio de boletas de honorarios. Al menos una de ellas emitida por quien era su coordinador de campaña, Cristóbal Acevedo, que emitió una boleta por 3 millones a una pesquera“.

Además, contó que: “Sichel afirmó que nunca tuvo conocimiento de los hechos denunciados y que jamás pidió un aporte, y acusó a la Democracia Cristiana“.

Al candidato, además le dijo que: “Que el partido haya hecho la rendición, no libera de responsabilidad al candidato, menos cuando gente suya aparece entregando boletas. No haber sido pillado en ese entonces, cuando la ley no llevaba a condena a nadie por boletas falsas“.

Finalmente Cony Stipicic emplazó al candidato diciéndole que: “La política es sin llorar, aunque de razones“.