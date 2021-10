Juan Manuel Astorga sobre ‘paraísos’ fiscales: “El problema no es la herramienta, es quién utiliza esa herramienta”

Las revelaciones de los Pandora Papers volvieron a poner en tela de juicio los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, luego de que trascendiera de que pactaron la venta de la minera Dominga en las Islas Vírgenes cuando Piñera cumplía su primer mandato. La fiscalía reabrió una investigación contra el presidente, mientras que figuras políticas argumentan que se debiese prohibir que chilenos residentes en nuestro país hagan negocios con sociedades off-shore. Sin embargo, para nuestro director Juan Manuel Astorga ese no es el tema.

“Si alguien compra un martillo, que sirve para clavar clavos, y lo usa para pegarle a alguien, no vas a dejar de vender martillos”, comentó en su editorial en ‘Ahora Es Cuando’. La metáfora indica algo claro: “El problema no es la herramienta, es quien utiliza esa herramienta”.

Juan Manuel Astorga explicó además por qué los llamados ‘paraísos’ fiscales no son paraísos sino refugios, que sirven para “mantener la estabilidad económica” y que son utilizados incluso por empresas estatales. Sí, hay antecedentes de uso de estas zonas por parte del crimen organizado, terroristas y narcotraficantes, pero para nuestro director, el problema a solucionar ahí es la fiscalización y no la herramienta en sí.

Te dejamos con su reflexión íntegra.