Juan Manuel Astorga: “Hay que pedirle a las autoridades que dejen a la Convención hacer su trabajo”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b49FrK3EqT","duration":"00:09:02","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/751994a5c6591c0a9b3caa62a949d930.mp4"}]}

La declaración del vicepresidente de la Convención Constitucional Jaime Bassa sobre la posibilidad de acortar el período presidencial en Chile no dejó a nadie indiferente. “Si la Constitución establece que un año después el Gobierno va a llamar a elecciones, éste lo tendrá que hacer”, dijo el abogado en Tolerancia Cero, lo que llevó a figuras políticas como el candidato presidencial Sebastián Sichel a acusar que Bassa estaba hablando fuera de las facultades de la Convención. Ante esto, nuestro director Juan Manuel Astorga fue claro: Bassa no dijo nada que no se supiera desde antes.

En el programa ‘Ahora Es Cuando’, Juan Manuel Astorga explicó que llamar a elecciones anticipadas SÍ es una de las facultades de la Convención, siempre y cuando se involucre a cargos eliminados o modificados de forma sustancial:

“Se estableció que la nueva constitución no va a poder poner termino anticipado al periodo de autoridades electas por votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. En ninguna parte de las reglas que se le fijó a la Convención se dice que no se puede modificar el actual sistema presidencial o parlamentario. Por lo tanto, podría ocurrir este escenario (el llamado a elecciones anticipadas para cargos públicos)”.

Por eso mismo, Astorga también disparó contra aquellos que han tratado de desvirtuar el tema y han acusado falsamente que la Convención no se puede meter en estos temas:

“Tratar de acallar esa disputa sería simplemente torpe. La Convención no puede cruzar bordes porque así quedó establecido y así entendió la ciudadanía cuando fue a votar, pero así como decimos eso, también sería justo decir que no es posible que intenten acortarle los bordes o modificarles las reglas solo porque alguien lo verbaliza”.

Ante todo lo mencionado, su conclusión es una:

“Si ese debate existe y se resuelve que vamos a cambiar de régimen, es muy probable que tengamos que convocar a nuevas elecciones. Por cierto, lo que jamás debería ocurrir es que se intente evitar a través de la descalificación el que no se tenga este debate”.