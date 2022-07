Gabriel Boric por plebiscito: “Será el pueblo el que tenga la última palabra”

En medio de la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, a 1 año exacto desde que el organismo se conformara para redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile, el presidente Gabriel Boric se hizo presente.

El mandatario llegó al ex Congreso Nacional no solo para recibir la propuesta de nueva Constitución, firmada por los timoneles de la mesa constitucional María Elisa Quinteros y Gaspar Rivas, sino que también para hacer la convocatoria oficial al plebiscito de salida, en donde la ciudadanía deberá votar si quiere o no que lo redactado por la Convención sea la nueva Carta Magna de nuestro país.

En la instancia, Gabriel Boric aprovechó de decir algunas palabras sobre todo el proceso constituyente, recalcando la importancia de haber canalizado la crisis política y social del 2019 en un proceso democrático:

“Fue difícil, pero la democracia no es fácil. Más allá de las legítimas diferencias que puedan haber sobre el texto que se debatirá durante los próximos meses, hay algo en lo que todos y todos tenemos que estar orgullosos: Que en el momento de la crisis más profunda que había vivido nuestra patria en décadas, los chilenas y chilenos optamos por más democracia, y no por menos”.

También recalcó que ahora es el momento de leer y estudiar el texto constitucional presentado por la Convención, y prometió que el gobierno garantizará que la gente llegue a votar al plebiscito del 4 de septiembre de forma informada:

“Es mi deber, como primer mandatario, convocar a un referéndum constitucional. A eso he venido. Será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino. Hoy empezamos una nueva etapa. Se trata de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional, y como presidente de la República tengo el deber de garantizar que cada ciudadano de nuestro país pueda tomar una decisión libre e informada”.