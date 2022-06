Convención Constitucional Salvador Millaleo considera que el peor camino posible es “la Constitución del 80” y que esta “no menciona en ninguna línea a los pueblos indígenas” En diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’, Millaleo consideró que el peor camino que se podría seguir el próximo 4 de septiembre “es seguir con la constitución del 80. El abogado y experto en temas indígenas, afirmó que en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre “un triunfo del rechazo sería desastroso. Sería generar aún más un espiral de violencia por la desesperanza que podría sembrar”. Asimismo, deslizó que “el mensaje que se le daría a la población y las comunidades con el ‘rechazo’, es que el Estado no apostará por resolver los problemas y que no le interesa reconocer los derechos”, Respecto de ambas opciones que aparecerán en la papeleta, Millaleo fue claro en describirlas. “La opción es una Constitución que no es perfecta versus la que tenemos ahora, que es el peor camino posible. La Constitución del 80 no menciona en ninguna línea a los pueblos indígenas”. Finalmente, consultado por la búsqueda de un diálogo en la Macrozona Sur, el ex asesor del Ministerio del Interior en temas indígenas, Millaleo explicó que: “Los actores pacíficos, que son la mayoría, sí están dispuestos a conversar. Cuando me tocó viajar con el ministro Valenzuela, tuvimos un diálogo muy rico con Aucán Huilcamán”.

