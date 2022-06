Ex presidente Sebastián Piñera confirma que tampoco asistirá al cierre de la Convención

El ex presidente de la República, Sebastián Piñera, confirmó por medio de una carta que no irá al cierre de la Convención el 4 de julio.

Por medio de una carta, el ex mandatarios confirmó que no irá al cierre de la Convención el 4 de julio, afirmando que: “La forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país”.

“Las constituciones deben ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos”, comenzó diciendo Piñera.

“Para lograr este objetivo es fundamental que la Constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano, para que sea reconocida y respetada por todos. En Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la Constitución del 80, a pesar de sus múltiples y significativas reformas. La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos”, dice el documento.

Finalmente, sobre la ceremonia, el ex presidente de Chile afirmó que: “Con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Finalmente, informo a usted que, al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”.