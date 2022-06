Convención Constitucional Beatriz Sánchez emplaza a quienes van por el ‘Rechazo para reformar’: “Deberían ser mucho más honestos y decir que desconfían de la democracia” La convencional constituyente Beatriz Sánchez, se refirió al final del proceso constituyente y al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Sobre los cambios que se proponen desde algunos sectores para la Nueva Carta Magna, en caso de aprobarse, Sánchez planteó que: “¿Cuántos cambios se le pueden hacer a la Constitución ante de que entre en vigencia?. Si hubo personas elegidas para hacer esta constitución, ¿por qué van a haber otras que digan que la pueden hacer mejor?”. En relación con la propuesta en caso de que gane el ‘Rechazo’, Beatriz Sánchez argumentó que: “Es complejo instalar en el país que existe un grupo que puede hacer mejor esta Constitución. Eso es saltarse la voluntad popular, y eso es complejo”. En la misma línea deslizó que: “Esta Constitución queda con una serie de mecanismos para ser cambiada y ser reformada (…) este proyecto de Constitución no queda con candados” Sánchez además emplazó a quienes buscarán ‘Rechazar para reformar’ en el plebsicito del próximo 4 de septiembre: “Deberían ser mucho más honestos y decir que desconfían de la democracia, y que les gustan las cosas como siempre se han hecho”, cerró.

