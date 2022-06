Ex Presidente Lagos no asistirá a la ceremonia de entrega de la nueva Constitución: “Prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más”

Por medio de un documento, el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, contó sus razones para no asistir a la ceremonia de la Convención.

Durante la jornada de este jueves, donde se discute en la Convención la invitación a ex mandatarios a la ceremonia de entrega del texto final de la nueva Constitución, el ex presidente Ricardo Lagos se adelantó y confirmó que no asistirá.

“He tenido, desde el inicio de las funciones de la Convención Constituyente, una relación muy cercana a su labor y quehacer. Con motivo de la primera elección, en la que la señora Elisa Loncón fue nombrada Presidenta de la Convención Constitucional y Jaime Bassa, su Vicepresidente, les envié una nota de felicitaciones y aproveché de remitirles 150 ejemplares del documento Tu Constitución“, comenzó diciendo Lagos.

Asimismo, detalló el informe que menciona. “Este informe ciudadano, resume el trabajo realizado por la Fundación Democracia y Desarrollo durante 2015, cuando, con la colaboración de 15 expertos constitucionales de todo el espectro político, impulsamos una consulta abierta en la que participaron más de 300 mil personas, para definir ejes temáticos que se deberían incluir en una próxima Constitución. Tú Constitución entonces, nos pareció un documento y antecedente importante para compartir con los convencionales, que en ese momento recién iniciaban sus tareas”.

Lagos declaró su “honor de participar en la Comisión de Sistema Político, en la que, a partir de una exposición por zoom, se realizó un diálogo muy enriquecedor con los participantes de dicha comisión”.

Finalmente, el ex presidente fue claro en que prefiere no se incluido en la lista, a la que la Convención hoy podría agregar a ex presidentes. “Lo anterior refleja el interés que he tenido en colaborar, en las medidas de mis posibilidades, con el trabajo de la Convención Constitucional y por esto, dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”

“Por lo tanto, he decidido no participar en la Ceremonia de Clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito“, concluyó con “especial afecto”, Ricardo Lagos.