Francisco Huenchumilla: “La tesis de que la derecha hará cambios si gana el Rechazo me parece poco creíble”

El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, conversó con nosotros en ‘Quién Lo Diría’ sobre el debate interno en su partido por su posición ante el plebiscito constitucional de salida, y también aprovechó de reflexionar sobre la situación que se vive en la Macrozona Sur.

Huenchumilla se mostró crítico ante el proyecto que impulsa la derecha en el Congreso para bajar a 4/7 el quórum necesario para reformar la actual Constitución (la de 1980), asegurando:

“No es nada personal, pero la derecha dice ‘voten Rechazo y ahora sí les voy a dar los cambios que pidieron por 30 años’. Esa tesis me parece poco creíble… El ‘Rechazo’ significa que la derecha recupera el poder de veto que tenía en la Constitución del 80”.

Con respecto al Estado de Excepción en la Macrozona Sur, el senador dijo no ser muy partidario de involucrar a las Fuerzas Armadas en el conflicto con los pueblos originarios:

“No soy partidario de involucrar a las FFAA en un problema político y que les corresponde a los políticos resolver, algo que no se ha hecho en los últimos 30 años. Las FFAA tienen una formación y una finalidad diferente, están preparadas para la guerra. Aquí tenemos un problema de orden público porque Carabineros está debilitado, porque los servicios de Inteligencia no funcionan, y por lo tanto no hay prevención. No puede ser una respuesta de más de lo mismo”.

