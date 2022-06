Mesa de la Convención finalmente sí invitará a ex presidentes a la ceremonia de entrega de la nueva Constitución

Ante la polémica desatada por la negativa inicial de invitar a los ex mandatarios, la Mesa Directiva de la Convención cambió su postura.

Tras una reunión que se realizó a partir de las 5 de la tarde de este jueves, la Mesa Directiva de la Convención Constitucional realizó una votación para ver si se invitarán o no a los ex presidentes de Chile a la ceremonia de entrega de la nueva Constitución.

Finalmente, ante la polémica que se tomó la agenda informativa durante esta semana, la Convención finalmente sí invitará a los ex presidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Sebastián Piñera y la ex presidenta, Michelle Bachelet.

Si bien, el ex presidente Ricardo Lagos envió una carta pidiendo no ser invitado, la Mesa no ha confirmado si lo invitará de todas formas.

La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros habría votado en contra, según información consultada a fuentes directas del órgano. Quinteros se habría sumado a otros dos vicepresidentes adjuntos más.

Mesa de la convención cambia su posición y decide sí incluir a los ex presidentes a la lista de invitados de la ceremonia de clausura del trabajo de la convención, el 4 de julio. — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) June 16, 2022

Noticia en desarrollo…