Gaspar Domínguez espera apoyo de Bachelet: “Si la expresidenta lee el texto y tiene la convicción de que es bueno para el futuro de Chile, me parece muy bien que manifieste su posición y que haga campaña”

El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, hizo un llamado a la expresidenta Michelle Bachelet ante el plebiscito de salida de septiembre.

Sobre el quórum de 4/7 que aprobó el pleno de la Convención, el vicepresidente Domínguez afirmó que: “Quedo muy satisfecho, ya que permite dar cierta flexibilidad para transformar la Constitución en algo que por cierto, es más difícil que modificar que una ley” y en ese sentido valoró que. “Una vez que se apruebe la Constitución y empiece a estar en ejercicio, a medida que avancemos en reformas y materias, el congreso electo definirá si hay cuestiones a precisar”.

Respecto la negativa de la Convención de invitar a los expresidentes Lagos, Piñera, Frei y Bachelet a la ceremonia de entrega de la Constitución, Domínguez deslizó que: “Muchos creemos que es razonable conversarlo en la próxima reunión. Yo personalmente suscribo a invitar a los ex presidentes” y afirmó “me gustaría que estuvieran los ex presidentes. Entiendo que algunas personas que están en la mesa comparten esta visión y otras no”.

Finalmente, consultado por la llegada de Michelle Bachelet a Chile, luego de anunciar que no seguirá en Naciones Unidas como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el vicepresidente fue tajante. “Me parece bien que manifieste su posición y que haga campaña si ella desea. Desconozco cuál será su posición personal, pero si la expresidenta lee el texto y tiene la convicción de que es bueno para el futuro de Chile, me parece muy bien que manifieste su posición y que haga campaña”, concluyó.