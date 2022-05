Convención Constitucional Convencional Rodrigo Álvarez: “Si gana el apruebo, la Constitución va a tener un choque con la realidad” El convencional de Vamos por Chile, Rodrigo Álvarez, se refirió al panorama de la Convención ante el plebiscito de salida del 4 de septiembre. En medio del inicio del trabajo de las comisiones de Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo, el convencional Rodrigo Álvarez se refirió en diálogo con ‘Quién lo Diría’ de Radio Infinita al panorama que vendrá estos meses previos al plebiscito de salida. Respecto del trabajo del órgano redactor de la nueva constitución, Álvarez afirmó que: “Uno de los efectos y críticas que ya se ganó la Convención como institución, son los años de inestabilidad posterior que vamos a tener”. En relación con el panorama ante el plebiscito de salida, el convencional UDI declaró que “Si gana el apruebo, la Constitución va a tener un choque con la realidad y tendrá un periodo de armonización y adecuaciones legales muy profundo. Esta constitución va a tener un choque con la realidad si es que es aprobada, porque tiene decenas de materias que no están bien resueltas (…) es ridículo pretender que no habrá cambios”. Asimismo, sobre el borrador constitucional, el convencional expresó que: “Tenemos una constitución de 499 artículos, donde lo importante no es el número de artículos, sino que la enorme cantidad de materias que se agregaron. Hay que ayudar a que haya un texto más sensato”. Consultado por cómo ve el actual borrador, Álvarez declaró que: “Cuando se critica el maximalismo, se critica que hay una decena de temas que estarán entregados a la ley, y hay demasiados temas en esa condición”. Y añadió que: “Si uno analiza la historia de la constituciones chilenas y de las constituciones comparadas, la inmensa mayoría de ellas autoriza reformas inmediatas”. Finalmente, consultado por su preferencia para el plebiscito de salida, Rodrigo Álvarez argumentó que: “La posición de uno corresponde hacerla al final del proceso”, concluyó.

