Patricio Fernández: “Los chilenos se encontrarán con un texto depurado que mostrará los grandes ejes de transformación que vienen”

El convencional Patricio Fernández se refirió al trabajo en la recta final del órgano redactor de la Nueva Carta Magna para Chile.

Sobre el rol que tendrá la comisión de armonización, Fernández afirmó que: “E l trabajo de Armonización no será sólo un trabajo de los miembros de la Convención. No hay ningún constitucionalista reconocido en Chile que no esté trabajando en la armonización. El descubrimiento de propuestas no son pocas”. En esa línea, detalló que: “La misma secretaría de la Convención, compuesta por abogados y profesionales provenientes de la Cámara, están haciendo propuestas de armonización”.