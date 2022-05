Convención Constitucional Agustín Squella: “Se apruebe o se rechace, el país no se va a paralizar ni se va a ir por el precipicio” {"multiple":false,"videos":[{"key":"czx6QUjznJp","duration":"00:12:48","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/784d75daea6130dad0984420301278bc.mp4"}]} El convencional Agustín Squella, se refirió al fin del trabajo de redacción de la Nueva Carta Magna para el país en diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’. En medio de la entrega del borrador de la Nueva Constitución a la Comisión de Armonización, el convencional Agustín Squella afirmó que: “Esta partitura se puede intervenir el día de mañana, si es que resulta muy disonante en algunas de sus partes, algo que esperamos resolver en la comisión de armonización”. Asimismo, consultado por sus impresiones del proceso del que ha formado parte, el académico declaró que: “En lo personal diré con toda franqueza, que mi ánimo ha oscilado entre distintos puntos en estos 10 meses de trabajo (…) hay veces que uno se alegra y otras en que uno se lamenta”. Además, aprovechó de enviar un mensaje claro ante el plebiscito del 4 de septiembre. “Sea que se apruebe o rechace en septiembre, este país no se va a paralizar ni se va ir por el precipicio. Este país tiene instituciones que funcionan cuando lo necesitamos”. En esa linea, cuando la gente le pregunta por cómo tomar la decisión en la urna, Squella argumentó que: “Yo le digo a las personas que no se apresuren y que esperen al 4 de julio para poder decidir sobre un texto armonizado”. Y cerró diciendo que: “Tengo la esperanza de que nos vamos a tomar en serio la lectura y discusión del texto para votar de la mejor forma”.

[{"id_post":55258,"post_title":"Mario Desbordes: “Voy a rechazar, pero no como algunos de la derecha dura que est\u00e1n felices si el proceso vuelve a cero”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/05\/16\/desbordes-convencion-derecha-dura.html","post_date":"May 16 2022","image":"\/sites\/2\/2021\/04\/Mario-Desbordes-1200x800-1-459x306.jpeg","tag_principal":"Quien lo dir\u00eda"},{"id_post":55188,"post_title":"Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud sobre la nueva Constituci\u00f3n: “Qued\u00f3 la oportunidad de tener un mejor sistema del que hoy tenemos”","post_link":"\/convencion-constitucional\/2022\/05\/12\/manuel-inostroza-constitucion.html","post_date":"May 12 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/05\/manuel-inistroza-palma-490x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":55135,"post_title":"Javier Couso y el borrador de la constituci\u00f3n: “No he visto hasta ahora nada que sea particularmente nocivo”","post_link":"\/convencion-constitucional\/2022\/05\/11\/javier-couso-constitucion.html","post_date":"May 11 2022","image":"\/sites\/2\/2021\/08\/877_Couso-Javier-scaled-1-434x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]