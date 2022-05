Beatriz Sánchez: “Si gana el rechazo, nos quedaremos con la constitución del 80, no hay más”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czxsdAs2j0U","duration":"00:13:38","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/59bcd96f40295a0c8d434703b61a3e3c.mp4"}]}

La convencional constituyente, Beatriz Sánchez, abordó el panorama ad portas del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Respecto de las últimas encuestas, que siguen dando al rechazo como opción ganadora, Sánchez deslizó que: “Hay que mirar bien las encuestas. Hay cuestiones interesantes, como que las personas están teniendo una mayor distancia al proceso, no así al resultado”.

Consultada por la opción de una tercera vía en el proceso constituyente, Beatriz Sánchez expresó que: “No me pongo en esa situación, porque creo que no se ha superado la constitución del 80 (…) se deben respetar los compromisos democráticos”.

Asimismo, la convencional y ex candidata presidencial fue tajante. “No hay hoy una garantía de que hayamos superado la constitución del 80. Tenemos un texto que obedece a nuestros tiempos. Si gana el rechazo, nos quedaremos con la constitución del 80, no hay más”.