Marcela Cubillos: “Si no te gusta la Constitución redactada por la Convención, tienes que ir por otra”

Sobre el trabajo de la Convención ad portas del plebiscito de salida, la convencional expresó que: “La pregunta en el plebiscito de salida no es otra de que la gente se pronuncie del trabajo que hizo la Convención. Si a la gente no le gusta el trabajo de la convención, no se puede desconocer el resultado del primer plebiscito. Si no te gusta esta constitución, se debe ir por otra. Todos los sectores políticos deben dar las garantías políticas necesarias de que se respeta el resultado del plebiscito de entrada”.