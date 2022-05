Eugenio García-Huidobro: “La papeleta del 4 de septiembre no se puede tocar”

Eugenio García-Huidobro e investigador del Centro de Estudios Públicos, abordó el trabajo de la Convención y el panorama ad portas del plebiscito.

“Si el sistema político no queda bien diseñado, es difícil estimar que la constitución tendrá un corazón”, expresó el abogado constitucionalista sobre el diseño constitucional del sistema político para Chile.

Asimismo, destacó la importancia de tener una política partidista con un carácter fuerte. “Una característica fundamental de la democracia desde el siglo XIX es tener un sistema de partidos fuertes. Uno de los principales activos de la democracia chilena es ese”.

En relación con el modelo propuesto por la Comisión de Sistema Político, donde se elimina el senado, García-Huidobro fue claro. “El FA y el PC han sido tremendamente hábiles en limitar la discusión de bicameralismo asimétrico únicamente a las materias de la segunda cámara. Eso es extremadamente reduccionista”-

Con miras al plebiscito de salida, el abogado constitucionalista fue tajante. “La papeleta del 4 de septiembre no se puede tocar. Las reglas del juego no se tocan. Lo ideal sería no tocar la papeleta del 4 de septiembre, pero establecer reglas anticipadas de lo que ocurrirá el 5 de septiembre”, concluyó.