Patricio Fernández: “Los 2/3 han funcionado para que normas delirantes no logren pasar”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czxO2x1KNNS","duration":"00:19:07","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6b7e8af06446e8dd649056481250e0d1.mp4"}]}

Los convencionales Patricio Fernández y Rodrigo Álvarez se refirieron al panorama que se vive en medio del proceso constituyente.

El convencional Fernández se refirió a las acusaciones y funa por parte del Colectivo Socialista a un grupo de convencionales. “Lo que pasó ayer me resulta inaceptable. Entiendo que todos pueden llegar con distintas causas, pero hay una por sobre todas, que es renovar la democracia chilena”. Asimismo agregó que “Hay un afán de entre confundir códigos y reglas de grupo con constituciones. Hay cosas que me parecen ridículas de apoyar, y por no apoyarlas no estoy dispuesto a que se me insulte o se me fune”.

En relación con la regla de los dos tercios en el órgano redactor, Fernández expresó que: “Los 2/3 han funcionado. Hay una inflación de normas y me habría gustado que fueran muchas menos. Pero es cierto que las normas delirantes no han logrado pasar”.

#QuiénLoDiría | @PatoFdez: "Los 2/3 han funcionado. Hay una inflación de normas y me habría gustado que fueran muchas menos. Pero es cierto que las normas delirantes no han logrado pasar" En vivo por https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/o9Wjzx4vw5 — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 22, 2022

El convencional también deslizó sus críticas en torno a la “hoja en blanco” desde la que se escribe la Nueva Carta Magna. “Cuando la página es completamente en blanco, hay ganas de poner cuanta norma a cada cual se le venga a la cabeza es muy alta y se produce una extensión indebida”.

Finalmente, Patricio Fernández recalcó que: “Esta será una constitución que se va a tardar y tomará tiempo. Entender el proceso de adaptación e incorporación a través de la Comisión de Armonización va a ser otro espacio de diálogo político y de información a la comunidad”, concluyó.